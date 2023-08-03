Yıl başından bu yana 942 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nca düzenlenen Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terörörgütleri başta olmak üzere milli birlik ve beraberliğe yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesine her geçen gün artan bir şiddetle ve kesintisiz bir şekilde devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, kararlılıkla uygulanan terörü kaynağında yok etme stratejisi ile Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde son bir haftada 50 teröristin etkisiz hale getirildiği aktarıldı. Bu kapsamda, etkisiz hale getirilen terörist sayısı, 1 Ocak'tan itibaren 942'ye, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar ise 38 bin 285'e ulaştı.

Mehmetçiğin, büyük bir kahramanlık ve olağanüstü bir gayretle yurt içinde ve sınır ötesinde gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla ağır darbe vurulan terör örgütünün hareket edemez hale getirildiği vurgulanan açıklamada, "Bu kapsamda; başarıyla icra edilen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bu hafta içerisinde de, şu ana kadar ele geçirilenlerin en büyüklerinden biri olma özelliği taşıyan bir mühimmat deposunda 15 bin 400 adet doçka uçaksavar mühimmatı ele geçirilmiştir." denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Hudutlarda 210 şahıs yakalandı

Hudutlarımızda alınan ilave ve etkin tedbirler sayesinde; geçtiğimiz bir hafta içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 210 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 20’si FETÖ mensubu olmak üzere 21’i teröristtir. 3 bin 132 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir.

2023 yılında ise hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4.468 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 236’sı FETÖ mensubu olmak üzere 347’si teröristtir. 131.944 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Ayrıca, Son bir haftada icra edilen operasyonlarda 139 kilogram uyuşturucu ve 1 adet silah ele geçirilmiştir. Yıl başından bu yana icra edilen operasyonlarda ise toplam 4 bin 631 kilogram uyuşturucu, 1.051 adet muhtelif uyuşturucu hap ve 24 adet muhtelif silah ele geçirilmiştir.

Hudut birliklerimizin imkân ve kabiliyetleri sürekli geliştirilerek sınır güvenliğinde etkin tedbirler alınmaya bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilgili bakanlık ve kamu kurumları ile koordineli olarak devam edilecektir.

Harekat bölgelerinde 38 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye’de istikrarın bir an önce sağlanması, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşleri ve normalleşmenin sağlanmasına yönelik çalışmalara da devam edilmektedir. Diğer taraftan operasyon bölgelerindeki güvenlik ve istikrarın sürdürülmesine yönelik gerekli tedbirler alınmakta ve teröristlerin saldırılarına misliyle karşılık verilmektedir.

Nitekim son bir haftada harekât bölgelerimize terör örgütü tarafından 2 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, kahraman komandolarımızın anında müdahalesi ile 38 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

1 Ocak’tan itibaren harekât bölgelerimize terör örgütü tarafından gerçekleştirilen taciz ve saldırı sayısı 83 olurken, etkisiz hâle getirilen terörist sayısı ise 699’a ulaşmıştır.

Romanya hava sahasında görev icra edildi

İttifak’a katıldığı günden bu yana üstlenmiş olduğu tüm görev ve misyonları başarı ile yerine getiren ülkemiz, etkin bir üyesi olduğu NATO’ya ve Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliğine önemli katkılar sağlamayı sürdürmektedir. Bu çerçevede; Güvence Tedbirleri (Assurance Measures-AM) kapsamında Romanya hava sahasında 24 ve 27 Temmuz tarihlerinde Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağımız tarafından görev icra edilmiştir.

Toplam 49 tatbikat icra edildi

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz hâlihazırda yürüttüğü tüm operasyonları ve görevleri ile eş zamanlı olarak karada, denizde ve havada kapsamlı eğitim ve tatbikat faaliyetleri icra etmekte, bilgi ve silah teknolojisindeki değişim ve gelişimlere bağlı olarak personelinin niteliklerini çağın şartlarına en uygun şekilde geliştirmektedir. Bu kapsamda; 1 Ocak’tan itibaren 13’ü NATO, 6’sı Millî, 23’ü Davet ve 7’si Özel olmak üzere toplam 49 tatbikat icra edilmiştir.

Şile'de 28 adet top mermisi tespit edildi

Ayrıca, 29 Temmuz’da Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından Şile Sofular Halk plajı açığında mühimmat olabileceği değerlendirilen şüpheli cisim bulunduğu rapor edilmiş, bölgeye sevk edilen Sualtı Savunma (SAS) komandolarımız tarafından çevre emniyeti alınarak incelemelere başlanmıştır.

Bölgede 4.200 metrekarelik deniz alanında sualtı arama faaliyeti icra edilmiş ve toplam 28 adet İkinci Dünya Savaşı’ndan kaldığı değerlendirilen top mermisi tespit edilmiştir. Söz konusu mühimmatın 11 tanesi SAS Grup Komutanlığına getirilmiş, 17 tanesi dün kontrollü olarak yerinde imha edilmiştir.

"İhtiyacımız olan sistemler yerli ve millî olarak üretilmektedir"

Cumhurbaşkanımızın liderliği ve teşvikiyle savunma sanayisinde yerlilik ve millîlik oranının yüzde 80’lere yükseldiği bu dönemde; Türk Silahlı Kuvvetleri olarak insansız kara, deniz ve hava araçlarından helikopterlere, silah ve mühimmattan füzelere, hava savunma sistemlerinden elektronik harp sistemlerine kadar çok geniş bir yelpazede ihtiyacımız olan sistemler yerli ve millî olarak tasarlanmakta, geliştirilmekte ve üretilmektedir

"IDEF-2023 başarıyla tamamlanmıştır"

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Bakanlığımız ev sahipliğinde, TSK Güçlendirme Vakfı koordinesinde ve Savunma Sanayi Başkanlığının destekleri ile İstanbul’da IDEF-2023 16’ncı Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı başarıyla tamamlanmıştır.

Bu kapsamda; 54 ülkeden 1461 katılımcı firma; 107 ülkeden 100 bine yakın profesyonel ziyaretçi ile 81 ülke ve 3 uluslararası kuruluştan 185 heyete mensup 732 heyet üyesinin katılım sağladığı fuarda, ülkemizin ve savunma sanayimizin ulaşmış olduğu imkân ve kabiliyetler tüm dünyaya tanıtıldı.

Bakanımız tarafından fuara katılım sağlayan kardeş, dost ve müttefik ülkelerden çoğunluğu Savunma Bakanı olmak üzere 22 misafir Bakan ile ikili görüşme gerçekleştirilmiş, bazı anlaşmalar imzalanmış ve savunma sanayi başta olmak üzere ikili ve çok boyutlu askerî eğitim ve iş birliği imkânları konusunda görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Yurt dışından tedarik edilen C-4 patlayıcısı yerli ve milli üretilecek

Fuar kapsamında özellikle; yeni hava savunma sistemleri, bomba atar dron konseptleri, uçaktan atılabilir mayın sistemi, kamikaze İnsansız Deniz Aracı (İDA) konsepti ve İnsansız Kara Aracı (İKA) sistemleri gibi yeni teknolojiler sergilenmiştir. Ayrıca, Bakanlığımıza bağlı Askerî Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT A.Ş) ana yükleniciliğinde yürütülen Pakistan Milgem Projesi'nin 4’üncü ve son gemisinin (PNS TARIQ) Denize İniş Töreni dün Pakistan/Karaçi’de icra edilmiştir.

Yine, Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi (MKE A.Ş) öz kaynakları ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezinin (MAM) iş birliğiyle yürütülen HİLAL Projesi ile yurt dışından tedarik edilen C-4 patlayıcısının üretim yeteneği Şirketimize kazandırılmıştır.

Bu sayede uluslararası askerî standartlara uygun, yerli ve millî C-4 üretimi Roket ve Patlayıcı Fabrikasında gerçekleştirilecektir. Üstün nitelikli personeli ve sahip olduğu yüksek teknoloji ürünü silah sistemleri ile Silahlı Kuvvetlerimiz; nitelik ve nicelik olarak her geçen gün daha da güçlenmekte ve caydırıcılığını artırmaktadır.

Doğal afetlerle mücadele

Başta deprem sonrası hayatın normalleştirilmesi olmak üzere orman yangınları ve diğer afetlerle mücadele çalışmaları ilgili bakanlık ve kurumlarla tam bir koordinasyon içerisinde sürdürülmektedir.

Bu çerçevede son dönemde meydana gelen orman yangınlarını söndürme çalışmalarına bugüne kadar Silahlı Kuvvetlerimize ait 4 uçak ve 49 helikopter ile katkı sağlanmıştır. Helikopter ve uçaklarımız tarafından şimdiye kadar 823 sorti yapılarak yangınlara müdahale edilmiştir. Gelen anlık taleplere istinaden görevlendirmeler devam etmektedir.

FETÖ ile mücadele

Bakanlığımızın FETÖ ile mücadelesi; tespit edilen bilgi ve belgeler ışığında büyük bir titizlikle ve tavizsiz şekilde sürdürülmektedir.

Öğrenci ve personel temini

Personel ve askerî öğrenci alım/temin faaliyetlerimiz planlandığı şekilde devam etmektedir.

Bu kapsamda; Kara Harp Okulu yerleşkesinde icra edilen 2023 yılı Millî Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okullarına askerî öğrenci temin faaliyetleri yarın itibarıyla sona erecektir. Bu süreçte gösterilen yoğun ilgiden dolayı öğrenci adaylarımıza ve velilerimize teşekkür ediyoruz.

Askercell uygulamasına düzenleme

Erbaş ve Erlerimizin kullanımına sunulan “Askercell” uygulaması kapsamında; askerlik hizmeti öncesinde kullanılan hatların herhangi bir ücret ödemeden kısıtlı hatta çevrilmesi, terhisi müteakip ise yine eski hattın özelliklerine döndürülmesi konusunda düzenleme gerçekleştirilmiştir. Böylelikle askerlerimiz, sivilde kullandıkları hatlarını askerlik hizmeti süresince kullanma imkânına kavuşmuştur.

Sonuç olarak gücünü bağrından çıktığı asil Türk milletinin sevgisi ve güveninden alan kahraman ordumuz; Anayasa’ya ve kanunlara bağlı olarak, millî, manevi ve mesleki değerlerimiz çerçevesinde, Atatürk İlke ve İnkılapları ile aklın ve bilimin rehberliğinde, sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri ile amir ve komutanların emirleri doğrultusunda, tüm paydaşlarla uyum, koordine ve istişare içerisinde, terörle mücadeleden sınır güvenliğine, uluslararası misyonlardan insani yardım faaliyetlerine kadar geniş bir alanda kendisine verilen tüm görevleri bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başarıyla yerine getirecek, dünyanın en güçlü en güvenilir ve en saygın orduları arasındaki yerini tahkim edecek ve asil milletimizin gurur kaynağı olmaya devam edecektir.