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TRT Haber 03.08.2023 11:57

Türkiye Tahıl Girişimi'nin eski haliyle devamından yana

Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı güvenlik kaynakları, Türkiye'nin, Rusya tarafından durdurulan Tahıl Girişimi'nin dörtlü olarak eski haliyle devamından yana olduğunu bir kez daha vurguladı.

Türkiye Tahıl Girişimi'nin eski haliyle devamından yana

Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı güvenlik kaynakları, Rusya tarafından durdurulan Tahıl Girişimi’ndeki son duruma ilişkin bilgi paylaştı.

İstanbul’da kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi’nin yeterli personelle operasyonel olarak kalmasını sağlamaya yönelik kararlılıklarını yineleyen kaynaklar, girişimin devam etmesine yönelik çalışmaların ilgili bakanlık ve kurumlarla koordineli olarak devam ettiğini ifade etti.

ABD'den F-16 tedariki

ABD’den F-16 tedariki ve modernizasyonuna ilişkin son duruma ilişkin de kaynaklar, "Her zaman ifade ettiğimiz gibi ABD tarafından somut adımlarla olumlu sonuç bekliyoruz" yanıtını verdi.

Fransa’nın Dedeağaç’ı kullanmak üzere Yunanistan ile görüştüğü iddiasına ilişkin kaynaklar, bölgede meydana gelen tüm gelişmelerin savunma ve güvenlik açısından yakından takip edildiğini, gerekli değerlendirmelerin yapıldığını aktardı.

Mehmetçiğin Kosova’daki çalışmalarına ilişkin soru üzerine kaynaklar, ülkede yaşanan gerginliğin ardından 65’inci Mekanize Piyade Tugayına bağlı iki bölüğün temmuzda Kosova’da görevine başladığını hatırlattı.

Mehmetçiğin barışı destekleme görevini başarıyla yerine getirdiğini ifade eden kaynaklar, birliğin görevinin eylül ayı başına kadar devam etmesinin planlandığını söyledi.

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