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Gündem
TRT Haber 03.08.2023 11:11

YAŞ üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti

Yüksek Askeri Şura (YAŞ), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Toplantı öncesi Erdoğan ve YAŞ üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti.

YAŞ üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve YAŞ üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı öncesi Anıtkabir'e geldi.

Erdoğan'ın Aslanlı Yol'un başındaki yerini almasının ardından başlayan törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ay yıldız motifli çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Erdoğan başkanlığındaki heyet, mozoleye çıkan merdivenin önünde fotoğraf çektirdikten sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, deftere şunları yazdı:

Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Aziz Atatürk, Yüksek Askeri Şura üyeleri olarak bugün bir kez daha zatı alinizi ve kahraman şehitlerimiz rahmetle anıyor, 2023 yılı Şura toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Türkiye, yakın çevresinde yaşanan çatışmalara ve gerilimlere rağmen bölgesinin cazibe merkezi olmayı sürdürüyor. Milletimize söz verdiğimiz Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek, gelecek nesillere daha müreffeh, daha itibarlı ve huzurlu bir ülke teslim etmek için her alanda yoğun bir çabanın içindeyiz. Bu mücadelemizde en büyük güç ve güven kaynağımızı yüksek vazife şuuru, caydırıcılığı ve üstün kabiliyetleriyle milletimizin gözbebeği olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz oluşturuyor. Bugünkü şura toplatışında alacağımız kararlarla inşallah ordumuzun gücüne güç katacağız.

Genelkurmay Başkanı da belirlenecek

YAŞ'ta gündeme gelmesi beklenen en önemli başlıklardan biri Yaşar Güler'in Milli Savunma Bakanı olmasının ardından boşalan Genelkurmay Başkanlığı'na getirilecek isim. Güler'in Bakan olmasıyla Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever, Genelkurmay Başkanı olarak da görevlendirilmişti. Toplantıda, bu görevi asli olarak yapacak isim belirlenecek.

Yüksek Askeri Şura'da, yeni kuvvet komutanlarına veya mevcut komutanların görev sürelerinin uzatılıp uzatılmayacağına da karar verilecek.

Yeni isimler yer alacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin toplantıya ilk kez katılacak.

Daha önce Genelkurmay Başkanı sıfatıyla YAŞ üyesi olan Yaşar Güler de masaya bu kez Milli Savunma Bakanı olarak oturacak.

YAŞ'ta alınacak kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından uygulamaya konulacak.

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