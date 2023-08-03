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TRT Haber 03.08.2023 09:41

İyi Parti'de seçim çalışmaları ittifak çatısından bağımsız yürütülüyor

İyi Parti, Mart 2024'te yapılması planlanan yerel seçimler için çalışmalarını sürdürüyor. Hazırlıklar, ittifak ya da iş birliğinden bağımsız devam ediyor. İyi Parti tabanında, "bedeli ne olursa olsun seçime yalnız girilmesi" görüşünün dile getirildiği belirtiliyor.

İyi Parti'de seçim çalışmaları ittifak çatısından bağımsız yürütülüyor

İyi Parti'de yerel seçim hazırlıkları, herhangi bir ittifaktan bağımsız olarak 81 ilde aday çıkarılması çerçevesinde sürdürülüyor.

Parti kulislerinde, Genel Başkan Meral Akşener'in yerel seçime giden süreçte "müstakil siyaset" yürütmek istediği konuşuluyor. Parti içinde "yola yalnız devam etme" fikrinin öne çıktığı belirtiliyor.

Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu, "Teşkilatlardan aldığım bir intibamı söyleyeyim. Tek, müstakil, bedeli ne olursa olsun hiçbir oluşumun içinde yer almadan yerel seçimlere gitme arzusu partinin tabanında çok yüksek" dedi.

Saha çalışmalarına ağırlık veriliyor

İyi Parti, yerel seçime giden süreçte saha çalışmalarına ağırlık veriyor. Teşkilat Başkanı Kavuncu, teşkilatları ziyaret ediyor. Ziyaretlerde hem teşkilatların hem de taban seçmenin istekleri ve tavsiyeleri raporlanıyor.

Görüşmelerde edinilen izlenimler ise parti tabanının seçim iş birliğine sıcak bakmadığı yönünde. Partililerin, "bedeli ne olursa olsun" yerel seçime bir ittifaka dahil olunmadan gidilmesini istediği ifade ediliyor.

Akşener, ağustos sonunda sahaya inecek

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ağustosun sonunda yerel seçim çalışmaları için sahaya inmesi planlanıyor. Afyonkarahisar ziyaretiyle başlayacak programın bölge toplantıları ile devam edeceği öngörülüyor.

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