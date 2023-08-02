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Türkiye
TRT Haber-AA 02.08.2023 07:48

Şile'de denizde bulunan top mermileri imha edildi

İstanbul Şile'de tespit edilen top mermileri denizde kontrollü şekilde imha edildi. Patlamanın etkisiyle deniz suları yaklaşık 30 metreye kadar yükseldi.

Sofular Halk Plajı'nda, 28 Temmuz'da yüzmek için denize giren bir kişinin ihbarı üzerine Sualtı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) ekiplerince denizde yapılan tarama sonucu bulunan patlamamış top mermilerine ilişkin çalışma başlatıldı.

Ekipler, işaretlenen alanda belirlenen 28 patlamamış top mermisinden 8'ini bir süre önce Şile Cumhuriyet Savcılığı kararıyla karaya çıkarıldı.

 

Arama çalışmalarının tamamlanmasının ardından top mermilerinin kontrollü şekilde imhası için gerekli hazırlıklar yapıldı. Jandarma, sabah saatlerinde yapılması planlanan patlatma öncesinde 1,2 kilometrelik alanı boşalttı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Sahile yakın evlerde yaşayanların da tahliyesinin ardından SAS ekipleri, sualtında bulunan top mermilerinin tamamını fünyeyle birbirine bağladı.

Denizdeki top mermileri fünye ile kontrolü şekilde patlatıldı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Patlamanın etkisiyle deniz suları yaklaşık 30 metreye kadar yükseldi.

Top mermilerinin imha edilme anı kameralara da yansıdı.

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