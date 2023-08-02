Alkollü sürücünün kullandığı cip sinyalizasyon direğine çarpıp devrildi

M.K. idaresindeki Subaru marka cip, sinyalizasyon direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürüklenen cip yan vaziyette durabildi.

Kazanın şiddetiyle sürücü M.K. ve Ç.K. isimli yolcu yaralandı.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince 2 yaralının ilk müdahalesi ambulansta yapıldı.

Polis ekipleri tarafından yapılan alkol testinde cip sürücüsü M.K.’nin alkollü olduğu tespit edildi. Ardından yaralılar hastaneye götürüldü.

Polis ve vatandaşlar yan vaziyetteki cipi el birliğiyle düzeltti.

[Fotoğraf: İHA]

Çekiciye yüklenen cip yoldan kaldırılırken, sinyalizasyon direği ise kullanılmaz hale geldi.