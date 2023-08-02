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Türkiye
İHA 02.08.2023 05:05

Alkollü sürücünün kullandığı cip sinyalizasyon direğine çarpıp devrildi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde alkollü sürücünün kontrolünden çıkan cip sinyalizasyon direğine çarpıp yan yattı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Alkollü sürücünün kullandığı cip sinyalizasyon direğine çarpıp devrildi
[Fotograf: İHA]

M.K. idaresindeki Subaru marka cip, sinyalizasyon direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürüklenen cip yan vaziyette durabildi.

Kazanın şiddetiyle sürücü M.K. ve Ç.K. isimli yolcu yaralandı. 

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince 2 yaralının ilk müdahalesi ambulansta yapıldı.

Polis ekipleri tarafından yapılan alkol testinde cip sürücüsü M.K.’nin alkollü olduğu tespit edildi. Ardından yaralılar hastaneye götürüldü.

Polis ve vatandaşlar yan vaziyetteki cipi el birliğiyle düzeltti.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Çekiciye yüklenen cip yoldan kaldırılırken, sinyalizasyon direği ise kullanılmaz hale geldi.

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