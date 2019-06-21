Bakaya ve yoklama kaçaklarına bedelli askerlik hakkı

Bakaya ve yoklama kaçaklarına bedelli askerlik hakkı

1,2 milyon öğrencinin sportif yeteneği ölçüldü

1,2 milyon öğrencinin sportif yeteneği ölçüldü

Hindistan Başbakanı Modi 40 bin kişiyle yoga yaptı

Hindistan Başbakanı Modi 40 bin kişiyle yoga yaptı

Ekonomi