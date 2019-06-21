Gündem
Siirt'te 6 terörist etkisiz hale getirildi
21 Haziran 2019 Cuma 11:15 - Son Güncelleme 21 Haziran 2019 Cuma 11:21
Siirt’in Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında, jandarma ve PÖH timleri tarafından gerçekleştirilen "Kurt Kapanı 2019-23 Opersayonu"nda 6 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Siirt’in Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında İl Jandarma Komutanlığı unsurları ve PÖH timleri tarafından gerçekleştirilen "Kurt Kapanı 2019-23 Opersayonu" kapsamında 6 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Bölgede operasyonların sürdüğü ifade edildi.
Kaynak: TRT Haber
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.