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Siirt'te 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi.

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Siirtte 2 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi

Valilik açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığınca Eruh ilçesine bağlı Gedikaşar Köyü Harahilit Dere bölgesinde tespit edilen PKK'lı 2 teröriste hava destekli operasyon düzenlendi.

Operasyonda teröristler etkisiz hale getirildi.

Kaynak: AA
 

Etiketler: Siirt, PKK, Eruh
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