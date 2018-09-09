Siirt'te 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Valilik açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığınca Eruh ilçesine bağlı Gedikaşar Köyü Harahilit Dere bölgesinde tespit edilen PKK'lı 2 teröriste hava destekli operasyon düzenlendi.
Operasyonda teröristler etkisiz hale getirildi.
Kaynak: AA
Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Valilik açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığınca Eruh ilçesine bağlı Gedikaşar Köyü Harahilit Dere bölgesinde tespit edilen PKK'lı 2 teröriste hava destekli operasyon düzenlendi.
Operasyonda teröristler etkisiz hale getirildi.
Kaynak: AA