  • 09 EYLÜL 2018, PAZAR

TRT Haber

  • DOLAR 6.412
    EURO 7.376
  • BIST 93274.15
    ALTIN 246.521
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Erdoğan Musevi vatandaşların Roş Aşana Bayramı'nı kutladı

Erdoğan Musevi vatandaşların Roş Aşana Bayramı'nı kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Musevi vatandaşların Roş Aşana Bayramı'nı kutladı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Erdoğan Musevi vatandaşların Roş Aşana Bayramını kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesajında, İbrani takvimine göre yılbaşını simgeleyen Roş Aşana vesilesiyle Musevi vatandaşlarına tebriklerini sundu.

"Bizler, toplumsal, kültürel, dini ve beşeri çeşitliliği zenginlik olarak telakki eden, din ve inanç özgürlüğüne büyük önem veren köklü bir medeniyetin mensuplarıyız" ifadelerini kullanan Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Tarihimiz boyunca sahip çıktığımız bu anlayış, vatandaşlarımızın din, dil, ırk, etnik köken ve inanç ayrımına maruz kalmaksızın, kendi kültür, din ve geleneklerini özgürce yaşayabilmelerinin de teminatıdır. Bu düşüncelerle, Musevilik inancının en önemli dini bayramlarından biri olan Roş Aşana münasebetiyle başta vatandaşlarımız olmak üzere tüm Musevilere tebriklerimi iletiyor, kendilerine esenlikler diliyorum."

Kaynak: AA

Etiketler: recep tayyip erdoğan, musevi, Roş Aşana Bayramı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER