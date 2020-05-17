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Siirt kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi
Siirt-Eruh Gabar kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
İç güvenlik operasyonları kapsamında, Siirt-Eruh Gabar kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör örgütüne yönelik hava destekli operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.
Etiketler: son dakika Siirt terör operasyonuSon Güncelleme: 17 Mayıs 2020 Pazar 11:09
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