Sıcaklıklar perşembeden itibaren tırmanışa geçecek

Haftanın ilk günlerinde Karadeniz ve Akdeniz'in iç kesimlerinde görülen yağışlar, hafta ortasına kadar etkisini sürdürecek. Bugün ve yarın kuzey kesimlerde devam edecek olan yağışlı hava, perşembe günü itibarıyla etkisini kaybederek yerini güneşli ve sıcak bir havaya bırakacak. Bu geçişle birlikte özellikle Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıcaklıklar kademeli olarak tırmanışa geçecek.

Tahmin haritalarına göre, perşembe günü itibarıyla ısınmaya başlayacak olan iç ve güney kesimlerde termometrelerin mevsim normallerinin üzerine çıkacağı öngörülüyor. Bugün Ankara'da 30 derece olan sıcaklığın cuma günü 33, cumartesi günü ise 35 dereceye çıkması beklenirken, asıl artışın hissedileceği güney illerinde sıcaklıklar daha yüksek seyredecek.

Perşembe günü Antalya'da 36 dereceye ulaşan sıcaklığın, cuma günü 41 dereceyi bulması tahmin ediliyor. Benzer şekilde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de perşembe günü başlayan ısınma, hafta sonuna doğru etkisini artırarak Şanlıurfa gibi merkezlerde 41 derece seviyelerine ulaşacak.

Hafta ortasından itibaren başlayacak olan sıcak hava dalgasının etkisiyle Marmara ve Ege bölgelerinde de güneşli hava hakim olacak. İstanbul’da perşembe günü 32 dereceye yükselecek olan sıcaklıklar, hafta sonu boyunca 30 derece civarında seyretmeye devam edecek. Ege Bölgesi'nde ise İzmir ve Aydın çevrelerinde sıcaklıkların perşembe gününden itibaren 35 derecenin üzerinde seyretmesi, cuma günü ise iç kesimlerde 37 derecenin üzerindeki değerlerin görülmesi bekleniyor.

Meteoroloji yetkilileri, perşembe günü itibarıyla artışa geçecek olan sıcaklıklar nedeniyle özellikle kronik rahatsızlığı olanların, yaşlıların ve çocukların günün en sıcak saatlerinde dikkatli olmaları gerektiğini bildirdi. Hafta sonuna kadar artarak devam edecek sıcaklıkların, iç ve güney bölgelerde etkisini sürdüreceği kaydedildi.