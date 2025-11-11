Siber suçlarla mücadelede 179 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi” suçlarına yönelik 25 ilde operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Düzenlenen operasyonlarda yakalanan 403 şüpheliden 179'unun tutuklandı, 97'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Şüphelilerin; sosyal medya platformları ve oltalama(phishing) siteleri üzerinden ”yatırım danışmanlığı, ürün satışı, faizsiz kredi” temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları, vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak haksız kazanç elde ettikleri, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı para nakline aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları tespit edildi.

Yerlikaya, dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve çocuk müstehcenliği gibi siber suçlardan vatandaşların maddi ve manevi zarar görmesini engellediklerini belirterek, yaklaşık 72 milyon TL değerinde 2 adet konut, 2 adet arsa ve 3 adet araca el konulduğunu söyledi.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin yanındayız, sizler için bu suç şebekeleriyle mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Lütfen daha dikkatli olalım. Şüphelendiğiniz bir durumda hemen 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayın. Biz gereğini yapalım. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" ifadelerini kullanarak operasyon görüntülerine de yer verdi.