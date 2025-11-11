Parçalı Bulutlu 6.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 11.11.2025 07:55

Siber suçlarla mücadelede 179 tutuklama

Siber suçlarla mücadele kapsamında son 1 haftadır süren operasyonlarda gözaltına alınan 403 şüpheliden 179'u tutuklandı. Yaklaşık 72 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu.

Siber suçlarla mücadelede 179 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi” suçlarına yönelik 25 ilde operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Düzenlenen operasyonlarda yakalanan 403 şüpheliden 179'unun tutuklandı, 97'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Şüphelilerin; sosyal medya platformları ve oltalama(phishing) siteleri üzerinden ”yatırım danışmanlığı, ürün satışı, faizsiz kredi” temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları, vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak haksız kazanç elde ettikleri, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı para nakline aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları tespit edildi. 

Yerlikaya, dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve çocuk müstehcenliği gibi siber suçlardan vatandaşların maddi ve manevi zarar görmesini engellediklerini belirterek, yaklaşık 72 milyon TL değerinde 2 adet konut, 2 adet arsa ve 3 adet araca el konulduğunu söyledi.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin yanındayız, sizler için bu suç şebekeleriyle mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Lütfen daha dikkatli olalım. Şüphelendiğiniz bir durumda hemen 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayın. Biz gereğini yapalım. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" ifadelerini kullanarak operasyon görüntülerine de yer verdi.

 

ETİKETLER
Siber Suçlar Ali Yerlikaya Bahis
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Ağaçlandırma Günü programına katılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:45
Osmaniye’de festivalde korkutan anlar: Paraşütçü kayaya çarptı
08:45
İngiltere’de evsizlik krizi keskin şekilde arttı: Yerel yönetimler mücadele edemiyor
08:32
Bilim insanları yaygın bir kanser türünün viral nedenini keşfetti
08:22
128 kere girdiği ehliyet sınavını yine geçemedi
08:19
Avustralya’da şeytan boynuzlu yeni arı türü keşfedildi: Lucifer
08:15
Trump: Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile vakit geçirmek bir onurdu
Aksaray'da pancar tarlasında yeni obruk oluştu
Aksaray'da pancar tarlasında yeni obruk oluştu
FOTO FOKUS
Osmaniye’de festivalde korkutan anlar: Paraşütçü kayaya çarptı
Osmaniye’de festivalde korkutan anlar: Paraşütçü kayaya çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ