Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Ağaçlandırma Günü programına katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Ankara'da düzenlenecek programa katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada fidan dikmesi ve yaz aylarında meydana gelen orman yangınları sonrasında, orman yangınlarıyla mücadeleye ilişkin bilgi vermesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Etimesgut'taki programın ardından AK Parti Genel Merkezi'ne geçerek 'Şehircilik Zirvesi'ne katılacak. Zirvenin teması 'Medeniyetimizde Şehir ve Mekan' olarak belirlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada yapacağı konuşmada; asrın felaketi sonrası deprem bölgesinin inşası ve imarı konusunda açıklama yapması, yüzyılın konut projesinde dün başlayan başvurular ve şehir planlaması konularında mesajlar vermesi bekleniyor.