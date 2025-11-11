Açık 6.9ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 11.11.2025 06:12

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Ağaçlandırma Günü programına katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Etimesgut'ta düzenlenecek programa katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenecek olan 'Şehircilik Zirvesi'ne katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Ağaçlandırma Günü programına katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Ankara'da düzenlenecek programa katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada fidan dikmesi ve yaz aylarında meydana gelen orman yangınları sonrasında, orman yangınlarıyla mücadeleye ilişkin bilgi vermesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Etimesgut'taki programın ardından AK Parti Genel Merkezi'ne geçerek 'Şehircilik Zirvesi'ne katılacak. Zirvenin teması 'Medeniyetimizde Şehir ve Mekan' olarak belirlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada yapacağı konuşmada; asrın felaketi sonrası deprem bölgesinin inşası ve imarı konusunda açıklama yapması, yüzyılın konut projesinde dün başlayan başvurular ve şehir planlaması konularında mesajlar vermesi bekleniyor. 

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Milli Ağaçlandırma Günü Orman Yangını
