Siber Güvenlik Başkanlığına Ümüt Önal atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atamalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre; Siber Güvenlik Başkanlığına Ümüt Önal, Devlet Arşivleri Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına Muhammed Hüseyin Karabul ve Sayıştay Savcılığına Davut Öksüz atandı.