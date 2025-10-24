Gündem
TRT Haber
24.10.2025 00:20
Siber Güvenlik Başkanlığına Ümüt Önal atandı
Bazı kurum ile kuruluşlara ilişkin atama kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Siber Güvenlik Başkanlığına Ümüt Önal atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atamalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre; Siber Güvenlik Başkanlığına Ümüt Önal, Devlet Arşivleri Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına Muhammed Hüseyin Karabul ve Sayıştay Savcılığına Davut Öksüz atandı.