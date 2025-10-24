Hafif Sağanak Yağışlı 12.4ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 24.10.2025 00:20

Siber Güvenlik Başkanlığına Ümüt Önal atandı

Bazı kurum ile kuruluşlara ilişkin atama kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Siber Güvenlik Başkanlığına Ümüt Önal atandı.

Siber Güvenlik Başkanlığına Ümüt Önal atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atamalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre; Siber Güvenlik Başkanlığına Ümüt Önal, Devlet Arşivleri Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına Muhammed Hüseyin Karabul ve Sayıştay Savcılığına Davut Öksüz atandı.

Resmi Gazete Sayıştay Siber Güvenlik
