Haber Giriş: 30 Aralık 2021 Perşembe 22:27Son Güncelleme: Kaynak: DHA
SHGM: Türk yolcularına yönelik seyahat yasağı söz konusu değil
[Fotoğraf: Arşiv]
7 Avrupa ülkesine Türk yolcuların kabul edilmeyeceği yönünde açıklama yapan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, yaptığı yeni güncelleme ile yasağın söz konusunu olmadığını paylaştı.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) "Koronavirüs Tedbirleri Kapsamında Ülkelere Giriş Tablosu"nu güncelledi.
Yapılan güncelleme kapsamında başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkeye giriş şartları değiştirildi.
Omicron varyantı nedeniyle alınan karar doğrultusunda Hollanda, Hırvatistan, İspanya, İzlanda, İsviçre, İtalya, Lüksemburg'a Türk yolcuların kabul edilmeyeceği tabloda belirtilmişti. SHGM akşam saatlerinde yaptığı yeni bir güncelleme ile belirli ülkelerde Türk yolcularına yönelik seyahat yasağının söz konusu olmadığını paylaştı.
Etiketler: Omicron Koronavirüs
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