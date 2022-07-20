Haber Giriş: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 00:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şentop'tan serbest bırakılan Gannuşi'ye geçmiş olsun mesajı
[Fotograf: AA]
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tunus Nema Derneği soruşturmasında serbest bırakılan Nahta Hareketi lideri ve feshedilen Tunus Meclisi'nin Başkanı Raşid el-Gannuşi'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Raşid Gannuşi'nin uzun süren bir duruşma sonrası serbest bırakılması takdire şayandır. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" sözlerini kullandı.
Siyasi mücadelelerin siyasetçiler arasında ve siyasi yöntemlerle yapılması, yargının siyasi mücadelenin aracı olmaması gerektiğini ifade etti.
Raşid Gannuşi'nin [@R_Ghannouchi] uzun süren bir duruşma sonrası serbest bırakılması takdire şayandır.— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) July 19, 2022
Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
Siyasi mücadeleler siyasetçiler arasında ve siyasi yöntemlerle yapılmalıdır; yargı siyasi mücadelenin aracı olmamalı.
Etiketler: Mustafa Şentop
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