Haber Giriş: 19 Temmuz 2022 Salı 23:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye, Rusya ve İran'dan ortak bildiri
Türkiye, Rusya ve İran ortak bildiri yayımladı. Bildiride, "Suriye'nin çeşitli bölgelerindeki terör örgütleri ve bunlarla iltisaklı farklı isimlerdeki grupların artan varlık ve faaliyetlerini kınamışlardır." denildi.
Türkiye-İran-Rusya ortak bildirisinde uluslararası topluma, Suriye'ye dönmek isteyen sığınmacıların yerleşimleri için yük paylaşımında daha fazla sorumluluk alma çağrısı yapıldı.
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Etiketler: İran Rusya Son Dakika Suriye Türkiye- Rusya İlişkileri
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