Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe 19:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şentop'tan Kazakistan Meclis Başkanı Koshanov'a tebrik telefonu
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yeniden Kazakistan Meclis Başkanı olarak seçilen Yerlan Koshanov'ı telefonla arayarak tebrik etti.
Meclis Başkanlığı, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Kazakistan Meclis Başkanı olarak seçilen mevkidaşı Yerlan Koshanov'ı telefonla arayarak kutladığını duyurdu.
Şentop ayrıca, Türkiye'nin yaşadığı deprem felaketinin ardından Kazakistan'dan gelen arama-kurtarma ekiplerinin enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için büyük bir fedakarlıkla çalıştıklarını söyleyerek, Kazak halkına teşekkürlerini iletti.
Etiketler: TBMM Mustafa Şentop Kazakistan
Son Haberler
- 21:16
- 21:01
- 20:52
- 20:44
- 20:37
Sıradaki Haber
ÖSYM'den YKS hatırlatması: Sınav merkezi tercihleri 3 Nisan 23.59'a kadar güncellenmeli
Yükleniyor lütfen bekleyiniz