Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat'ta yayın yapan Çamlık TV'nin canlı yayınına konuk oldu, gündemi değerlendirdi.

"Çarşamba günü Faz 1 uygulaması başlamış olacak"

Aşı çalışmalarında ciddi mesafe kat edildiğini ve klinik aşamaya gelmiş durumda olan çalışmaları sıkı takip ettiklerini vurgulayan Oktay, şöyle konuştu:

"Bugün de güzel bir haberimiz var. Selçuk Üniversitesinden Prof. Dr. Osman Erganiş hocamızın geliştirdiği aşı adayının klinik öncesi aşamayı tamamladığı ve Faz 1 aşamasına başlayacağı haberini aldık. Kısmet olursa çarşamba günü Faz 1 uygulaması başlamış olacak."

Erciyes Üniversitesindeki aşının Faz 3 çalışması yakında başlayacak

COVID-19'a karşı halihazırda 18 yerli aşı çalışmasının bulunduğunu ve bunlardan 7'sinin ümit verici olduğunu kaydeden Oktay, 7 aşı içinde 4'ünün klinik uygulama aşamasında bulunduğunu belirtti.

Fuat Oktay, Kayseri Erciyes Üniversitesinden Prof. Dr. Aykut Özdarendeli tarafından geliştirilen aşının son klinik aşama olan Faz 3 aşamasına çok yakında geçeceğini söyledi.