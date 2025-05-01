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Gündem
TRT Haber 01.05.2025 11:50

Selçuk Bayraktar: TEKNOFEST, Türkiye'nin bir özgüven devrimi

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST'in gençlerin hayal dünyasını açan bir festival olduğunu belirterek, "TEKNOFEST, bir özgüven devrimi, "sen yapamazsın" denilenin yıkıldığı bir meydan. Milli teknoloji hamlesinin özgüven meydanı bir anlamda" diye konuştu.

Selçuk Bayraktar: TEKNOFEST, Türkiye'nin bir özgüven devrimi

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

TRT'nin iletişim paydaşı olduğu etkinliğin paydaş kurumları arasında Türkiye'nin milli teknoloji ekosisteminde kritik rol oynayan bakanlıklar, başkanlıklar, kamu ve özel sektör kuruluşları, akademik kurumlar ve medya şirketleri yer alıyor.

İlki 2018 yılında hayata geçirilen etkinlik, bu yıl yurt dışında 2. kez, toplamda 11. kez düzenleniyor.

100 bin metrekare alan üzerine kurulu TEKNOFEST KKTC, 4 Mayıs'a kadar ziyarete açık olacak.

TEKNOFEST KKTC kapılarını açtı
TEKNOFEST KKTC kapılarını açtı

"Gençlerimiz dünyaya damgasını vuracak nice eser geliştirecekler"

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar TRT Haber'de konuştu.

"Özellikle gençlerimizin hayal dünyasını, ufuklarını açan bir festival. Bizler çıtayı dünyanın en iyi SİHA'larını geliştirerek ülkemizin mühendisleri olarak başarmış olduk, onlar teknolojinin her alanında hiçbir engel tanımadan dünyanın iyiliğine, ülkemizin faydasına nice eserler geliştirecekler. Onun gerçekleştiğini görmek bizim için büyük mutluluk. TEKNOFEST, bir özgüven devrimi, "sen yapamazsın" denilenin yıkıldığı bir meydan. Milli teknoloji hamlesinin özgüven meydanı bir anlamda.

11'inci TEKNOFEST'i düzenliyoruz. İlk yıl TEKNOFEST'e katılan gençlerimiz üniversiteyi bitirir oldular, girişimlerini kurmaya başladılar, o girişimler teknolojinin her alanında dünyaya damgasını vuracak nice eserler geliştirecekler. TEKNOFEST de bir anlamda misyonunu tamamlamış olacak.  Milletimiz ilk yılından itibaren büyük bir ilgi gösterdi. En imkanı olmayan çocuğun bile ufkunu açmaya çalıştık. Onlarca ülkeden başvuru var." 

 

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