Çok Bulutlu 18.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 01.05.2025 11:18

Bakan Işıkhan işçilerle buluştu, temizlik yaptı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde işleri başında bulunan emekçilerle buluştu. Işıkhan Altındağ'da işçilerle birlikte temizlik de yaptı.

Bakan Işıkhan işçilerle buluştu, temizlik yaptı
[Fotograf: DHA]

Bakan Işıkhan, Altındağ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü personeli ile bir araya geldi.

Burada işçilerle sohbet eden Bakan Işıkhan, işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Işıkhan, 1 Mayıs'ı bir protokol günü olarak değil, işçi ve emekçilerle kutladıklarını belirtti.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Bakan Işıkhan işçilerle temizlik yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 1 Mayıs'ın, 2009'da resmi tatil ilan edildiğini hatırlatan Işıkhan, 1 Mayıs'ın bayram havasında kutlandığını kaydetti.

Işıkhan, Altındağ'daki pazar yerini de ziyaret ederek, işçilerle birlikte temizlik yaptı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Daha sonra Pursaklar ilçesine geçen Işıkhan, bir benzin istasyonunu, nöbetçi eczaneyi ve taksi durağını ziyaret ederek, günün ilk saatinde mesaisi başında olan çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

ETİKETLER
1 Mayıs Vedat Işıkhan
Sıradaki Haber
Bakan Işıkhan: Medeniyetimiz binlerce yıldır alın terinin savunucusu olmuştur
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:53
Selçuk Bayraktar: TEKNOFEST, Türkiye'nin bir özgüven devrimi
11:47
KAAN'ın yeni prototipleri bu yıl uçacak
11:39
Bakan Bayraktar: Türkiye'nin elektrik iletim ve dağıtım hatlarında hiçbir sorun yok
11:20
İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria'da bir askerinin yaralandığı beldenin tüm girişlerini kapattı
11:13
Her yıl 10 milyon öğrenciye dijital bağımlılık eğitimi veriliyor
11:27
Bilim İnsanlarından devrim niteliğinde keşif
Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçi, memur ve işveren temsilcileri ile buluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçi, memur ve işveren temsilcileri ile buluştu
FOTO FOKUS
Rusya'dan Ukrayna'ya dron saldırısı
Rusya'dan Ukrayna'ya dron saldırısı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ