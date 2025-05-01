Bakan Işıkhan işçilerle buluştu, temizlik yaptı

Bakan Işıkhan, Altındağ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü personeli ile bir araya geldi.

Burada işçilerle sohbet eden Bakan Işıkhan, işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Işıkhan, 1 Mayıs'ı bir protokol günü olarak değil, işçi ve emekçilerle kutladıklarını belirtti.

[Fotoğraf: DHA]

Bakan Işıkhan işçilerle temizlik yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 1 Mayıs'ın, 2009'da resmi tatil ilan edildiğini hatırlatan Işıkhan, 1 Mayıs'ın bayram havasında kutlandığını kaydetti.

Işıkhan, Altındağ'daki pazar yerini de ziyaret ederek, işçilerle birlikte temizlik yaptı.

[Fotoğraf: DHA]

Daha sonra Pursaklar ilçesine geçen Işıkhan, bir benzin istasyonunu, nöbetçi eczaneyi ve taksi durağını ziyaret ederek, günün ilk saatinde mesaisi başında olan çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.