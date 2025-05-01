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TRT Haber 01.05.2025 11:36

KAAN'ın yeni prototipleri bu yıl uçacak

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, yerli ve milli üretim savaş uçağı KAAN'ın yeni prototiplerinin bitirilerek uçuşlara başlayacağını açıkladı.

KAAN'ın yeni prototipleri bu yıl uçacak

KKTC’de TRT'nin İletişim Paydaşı olduğu TEKNOFEST kapılarını ziyaretçilerine açtı.

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, TRT Haber'in sorularını yanıtladı.

Demiroğlu, KAAN'ın yeni prototiplerinin bitirilerek uçuşlara başlayacağı müjdesini vererek şu ifadeleri kullandı:

"KAAN tüm Türkiye'nin gururu"

"KAAN bizim gururumuz, sadece TUSAŞ'ın değil bütün Türkiye'nin gururu çok iyi gidiyor. Şu anda 2 tane prototip montaj aşamasında. Bu sene sonunda bir tanesini, önümüzdeki senenin başında diğerini bitirip uçuşlara başlayacağız. Çok hızlı bir uçuş kampanyası 3 tane uçak, bir yer uçağıyla toplamla 4 tane uçakla önümüzdeki sene çok ciddi bir uçuş kampanyasını başlatıyoruz. 2028 yılının sonunda söz verdik. Hava Kuvvetlerimize teslimata başlamak istiyoruz. Bu sözümüzde durmak için de elimizden geleni yapıyoruz. 

ANKA-3 ile HÜRJET için de seri üretim sürecine girildiğini ve gelecek yıl teslimat yapabileceklerini açıklayan Demiroğlu, şöyle konuştu: 

"ANKA-3 için seri üretime başlamak üzereyiz"

ANKA- 3 için seri üretime başlamak üzereyiz. testleri yapılıyor. İnşallah önümüzdeki seneye teslimat yapmak için bütün planlarımızı yaptık. Hürjet 2 tane prototiple yaklaşık 200 sorti aşamasını geçti, seri üretim de başladı sayılır. Önümüzdeki senenin sonunda biz teslimatlara başlayacağız. Seri üretimler başladı".
 

 

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