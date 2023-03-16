Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe 21:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sel felaketinde can kaybı 17'ye yükseldi
Şanlıurfa ve Adıyaman'da selde hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi. Şanlıurfa'da dün yaşanan sel felaketinin ardından bodrum katını su basan alışveriş merkezinde 1 kişinin daha cansız bedeni bulundu.
Şiddetli sağanağın ardından derelerin taşması sonucu yaşanan sel sonrası yürütülen arama çalışmaları sürüyor.
Arama kurtarma ekipleri, Eyyübiye ilçesinde sel sonucu bodrum katı suyla dolan bir alışveriş merkezinde 1 kişinin cansız bedenini buldu.
Cesedin, kayıp olduğu bildirilen temizlik görevlisi Ömer Zaman'a ait olduğu değerlendiriliyor.
Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketinin ardından bodrum katını su basan alışveriş merkezinde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor. https://t.co/aHg8FOSZuz pic.twitter.com/dQlmNBBDaV— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 16, 2023
Böylelikle sel nedeniyle kentteki can kaybı 15'e yükseldi.
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