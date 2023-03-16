14 Mayıs seçimleri dünya tarafından da yakından takip ediliyor. 6'lı koalisyonun ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dış politika danışmanı ve CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz ABD merkezli bir dergiye konuştu.

Çeviköz verdiği röportajda 6'lı koalisyonun seçimi kazanması halinde Batı ile ilişkilerde izlenecek yol haritasını anlattı.

Tutuklu Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği tahliye kararına dikkati çekti. İki ismi de serbest bırakacaklarını söyledi.

"İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği engellenmeyecek"

6'lı koalisyonun AB ile üyelik müzakerelerini çözme ve Ankara'nın İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği üzerindeki vetosunu kaldırma konularında kararlı olduğu kaydedildi.

Çeviköz, muhalefetin İsveç ve Finlandiya'nın askeri ittifaka üyelik sürecini engellemeyeceğini söyledi. "İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğinin, NATO gibi bir toplu savunma örgütünün güvenliğini artıracağını ve güçlendireceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.