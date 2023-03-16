Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe 19:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban'ı kabul etti
[Fotograf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.
Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirve Toplantısı'na katılmak üzere Ankara'da bulunan Orban'ı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Macaristan Başbakanı Orban'ı kabulü basına kapalı gerçekleşti.
Görüşmede, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da hazır bulundu.
Etiketler: Macaristan Recep Tayyip Erdoğan
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