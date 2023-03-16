Yargıda yeni düzenlemeleri içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi.

Buna göre, kira uyuşmazlıkları mahkemeye gidilmeden çözülecek. Konutlarda hakim kararı olmaksızın haciz işlemi yapılamayacak. Ağır hasta çocuğu olan kadın hükümlülerin infazı ertelenebilecek. Yargı alanında bir çok başlıkta düzenlemeler içeren teklif, Meclis Adalet Komisyonu'ndan geçti.

Hükümlü anneye infaz ertelemesi

Düzenleme ile 18 yaşından küçük engelli veya ağır hasta çocuğu olan hükümlü annelerin cezalarının infazı 1 yıl ertelenebilecek. Bunun için toplam cezanın 10 yıldan az olması gerekecek. Kararı cumhuriyet başsavcılıkları verecek, her defasında 6 ayı geçmemek üzere 4 kez ertelenecek.

Önce arabulucu sonra mahkeme

Teklifle kiracı, ev sahibi ya da komşu hakkıyla ilgili uyuşmazlıklarda ara bulucuya başvuru zorunlu olacak. Ayrıca ticari davalar ve iş sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklar da zorunlu ara buluculuk kapsamına alınıyor.

Uyuşturucu suçlarına ilişkin hükümlerin de kapsamı genişletiliyor. Sentetik uyuşturucu ve türevleri, ilgili madde kapsamına alınarak cezanın alt sınırı 10 yıldan 15 yıl hapse çıkarılıyor. Uyuşturucu madde bağımlısı hükümlülerin cezaevlerinde tedavi ve rehabilitasyona katılmaları zorunlu hale getiriliyor.

Göçmen kaçakçılığı ile mücadele

Düzenleme ile göçmen kaçakçılığı suçunun cezası da artırılacak. Alt sınır 3 yıldan 5 yıla çıkarılacak.

Çat kapı hacze son

Teklifin yasalaşmasıyla 'çat-kapı' haciz işlemi de tarihe karışacak. Hakim onayı olmadan haciz yapılamayacak. Ayrıca mesleğe yeni başlayan avukatlardan ilk 5 yıl baro aidatı alınmayarak mali olarak desteklenecek.

Düzenleme gelecek hafta Meclis Genel Kurulu'nda ele alınacak.