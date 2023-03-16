Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe 21:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı, Hatay'da mobil temizlik ünitesi kurdu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesindeki Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ'nin (ASFAT), Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da kurduğu mobil temizlik ünitesi hizmet vermeye başladı.
MSB'den yapılan açıklamaya göre, MSB ASFAT tarafından Hatay'da "Mobil Temizlik Ünitesi" kuruldu.
Bağlı kuruluşumuz @MSB_ASFAT tarafından yapılan Mobil Temizlik Ünitesi, Hatay'da depremden etkilenen vatandaşlarımıza hizmet vermeye başladı.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 16, 2023
Tesiste kadın-erkek duş üniteleri, soyunma kabinleri, tuvaletler, çamaşır ve kurutma makineleri ile 25.000 litrelik su deposu yer alıyor. pic.twitter.com/OUj1Z5T1id
Depremzedelere hizmet verilen tesiste, kadın-erkek duş üniteleri, soyunma kabinleri, tuvaletler, çamaşır ve kurutma makineleri ile 25 bin litrelik su deposu bulunuyor.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Hatay Deprem
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