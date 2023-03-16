MSB'den yapılan açıklamaya göre, MSB ASFAT tarafından Hatay'da "Mobil Temizlik Ünitesi" kuruldu.

Bağlı kuruluşumuz @MSB_ASFAT tarafından yapılan Mobil Temizlik Ünitesi, Hatay'da depremden etkilenen vatandaşlarımıza hizmet vermeye başladı.

Tesiste kadın-erkek duş üniteleri, soyunma kabinleri, tuvaletler, çamaşır ve kurutma makineleri ile 25.000 litrelik su deposu yer alıyor. pic.twitter.com/OUj1Z5T1id — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 16, 2023

Depremzedelere hizmet verilen tesiste, kadın-erkek duş üniteleri, soyunma kabinleri, tuvaletler, çamaşır ve kurutma makineleri ile 25 bin litrelik su deposu bulunuyor.