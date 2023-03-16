Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, deprem bölgesinin tümünde olduğu gibi, Adıyaman'da çöken otelle ilgili soruşturmanın da titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Oktay, "Tüm bunlara rağmen ana muhalefet partisi lideri, milletimizin gösterdiği dayanışma ruhuyla bağdaşmayacak şekilde yaşanan acıları istismar edip siyasete alet eden, akıl, vicdan ve ahlakla bağdaşmayacak şekilde, ihtiyacımız olan dayanışma ruhunu bozan beyanlarda bulunmaktadır" dedi.

Oktay, "Bu tür beyan ve davranışların ne yaralarımızın sarılmasına ne de milletimizin ortak acısına merhem olacak bir yanı vardır" ifadesini kullandı.