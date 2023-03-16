Çaresizce elini uzattı, kurtulabilmek için bir yardım bekledi. Sel o kadar şiddetliydi ki kimse ona yardım eli uzatmaya cesaret edemedi.

Reşat Ayva Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde taşan derenin suyuna kapıldı. 63 yaşındaki adamın selde sürüklenişi çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Ayva o anları, "Kimse yardım etmedi. Gelemediler korkudan gelemedi, kim gelebilir? Kimse gelemedi" sözleriyle anlattı.

O görüntülerde herkesin yüreğine dokunan bir an vardı. Yaşlı adamın görüntü çeken kişiden istediği yardım eli.

4 genç hayatını kurtardı

63 yaşındaki adam 2 kilometre boyunca sürüklendi, parkta oturan gençlerin fedakarlığı sayesinde kurtuldu.

Ayva, "Parkın orada 4 genç geldi, dediler amcayı kurtaralım. Hemen suya atladılar. Geldiler bir tanesi beni kucakladı, bir tanesi elimi, kolumu tuttu beni yazıhaneye getirdiler. Ben dedim gittim ben. Allah bizi kurtardı yani. Yer gök razı olsun sizden de, beni kurtaranlardan da" dedi.