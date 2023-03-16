Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Altınova ve Çınarcık ilçelerinde uyuşturucu ve kaçakçılık şüphelilerine yönelik operasyonlar düzenledi.

Ekipler, adreslerdeki aramalarda yüksek miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Çınarcık'ta da ekipler, 2'si Irak uyruklu 21 kişiyi gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.