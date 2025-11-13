Açık 10.2ºC Ankara
TRT Haber-AA 13.11.2025 18:56

Şehitlerimizin naaşını taşıyan uçak Tiflis'ten havalandı

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen "C130" tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerlerin naaşlarını taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait "A400M" tipi askeri kargo uçağı, Türkiye'ye gelmek üzere Tiflis Uluslararası Havalimanı'ndan hareket etti.

Şehitlerimizin naaşını taşıyan uçak Tiflis'ten havalandı

Gürcistan'ın Kakheti bölgesindeki Signagi Belediyesinde Gürcistan-Azerbaycan sınırına yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki dağlık bölgede 11 Kasım'da düşen TSK'ya ait "C130" tipi askeri kargo uçağının enkaz alanındaki arama kurtarma çalışmalarında ulaşılan askerlerin naaşları, adli tıp çalışmalarının ardından akşam saatlerinde Tiflis Uluslararası Havalimanı'nda bulunan "A400M" askeri kargo uçağına konuldu.

Uçak, yerel saatle 19.30 sularında Türkiye'ye gelmek üzere Tiflis Uluslararası Havalimanı'ndan ayrıldı.

 

Uçağın yaklaşık bir saat sonra Ankara'ya ulaşması bekleniyor.

Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak işlemlerin ardından şehitlerin cenazeleri, sabah Ankara'dan törenle memleketlerine uğurlanacak.

Son şehit naaşına bugün ulaşılmıştı

İçinde 20 personelin bulunduğu TSK'ya ait "C130" tipi askeri kargo uçağı, 11 Kasım'da Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşmüştü.

Uçağın düştüğü bölgede arama çalışmaları başlatılmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada, "Uçağımızın kara kutusu bulunmuş, incelemeler başlatılmıştır. Şehitlerimizin 19'unun naaşına ulaştık. Son naaşımızı arama çalışmalarımız sürüyor" ifadesini kullanmıştı.

Milli Savunma Bakanlığından gün içinde yapılan açıklamada da arama çalışmaları sonucunda son şehit naaşına ulaşıldığı duyurulmuştu.

Düşen askeri kargo uçağında 20 askerimiz şehit oldu
Düşen askeri kargo uçağında 20 askerimiz şehit oldu

Ankara Gürcistan Şehit
