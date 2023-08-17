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Gündem
AA 17.08.2023 20:18

Şehit polis Yusuf Çağatay Sanalp son yolculuğuna uğurlandı

Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Yusuf Çağatay Sanalp, son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit polis Yusuf Çağatay Sanalp son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Yusuf Çağatay Sanalp'in cenazesi Ahmet Hamdi Akseki Camii'ne getirildi. Tabutu başında polisler nöbet tuttu.

Şehidin ailesi ve yakınları taziyeleri kabul etti. Törene katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehidin ailesine başsağlığı diledi.

İkindi vakti Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından cenaze namazı kıldırıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Cenaze namazının ardından şehidin naaşı, kortej eşliğinde cami avlusundan çıkarılarak, Karşıyaka Polis Şehitliği'ne götürüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çelenk gönderdiği cenaze törenine, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Ankara Valisi Vasip Şahin, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç'in yanı sıra çok sayıda güvenlik personeli katıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Zırhlı araç devrilmişti

Polis memuru Yusuf Çağatay Sanalp, 2 Temmuz'da Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde zırhlı aracın devrilmesi sonucu yaralanmıştı. Hastanede tedavi altına alınan Sanalp, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Zırhlı aracın devrilmesi sonucu yaralanan polis şehit oldu
Zırhlı aracın devrilmesi sonucu yaralanan polis şehit oldu

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Fırat Kalkanı Harekatı Şehit Polis
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