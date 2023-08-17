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Gündem
Milli Savunma Bakanlığı 17.08.2023 19:07

Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 terörist teslim oldu

Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist Habur'daki hudut karakoluna teslim oldu.

Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2 PKK'lı teröristin teslim olduğunu duyurdu.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’da Hudut Karakolumuza teslim oldu."

 

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