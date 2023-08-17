Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2 PKK'lı teröristin teslim olduğunu duyurdu.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’da Hudut Karakolumuza teslim oldu."
Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’da Hudut Karakolumuza teslim oldu.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/BM99kodGsf— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 17, 2023