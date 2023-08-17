Orman yangınlarına 'gönüllü' kalkanı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Orman Genel Müdürlüğü (OGM), küresel iklim değişikliğinin de etkisiyle artış gösteren orman yangınlarına karşı tedbirleri çoğaltıyor. Hava ve kara gücünü hem personel hem de araçlar ile her geçen gün daha da artıran OGM'nin 'orman yangın gönüllüsü' uygulamasından da olumlu sonuçlar alınıyor.

Yangınlarla mücadeleyi güçlendirmek ve toplumu orman yangınları konusunda bilinçlendirmek amacıyla başlatılan uygulamada gönüllü sayısı 8 bin 144'ü kadın olmak üzere 118 bini buldu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bakan Yumaklı, Türkiye'nin orman varlığını artırmak ve orman yangınlarıyla daha etkin mücadele için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade etti.

[Fotoğraf: AA]

Orman yangınlarıyla mücadelede hava gücünün yanı sıra kara gücünün de önemli unsurlardan biri olduğuna işaret eden Yumaklı, bu kapsamda araç, ekipman sayısını her geçen gün artırdıklarını ve personel kapasitesini güçlendirdiklerini belirtti.

Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadelede teyakkuz halinde olduklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın orman yangınlarıyla ilgili gösterdikleri duyarlılık bizleri memnun ediyor ancak gerekli eğitimi almadan orman yangınının devam ettiği sahada bulunmaları tehlike barındırıyor. Orman yangınlarıyla mücadelemize destek vermek isteyen vatandaşlarımız, gerekli şartları taşıyorlarsa eğitim programlarımıza katılabilir ve gönüllü olabilirler. 118 bin orman yangın gönüllümüz, alevlerle mücadelemize güç katıyor. Gençlerimiz başta olmak üzere şartları taşıyan vatandaşlarımızın gönüllü ordumuza katılmalarını bekliyoruz."

Gönüllüler teorik ve uygulamalı eğitim alıyor

Orman yangınlarında gönüllü olarak görev almak isteyen 18 yaş üstü, en az ilkokul mezunu, hem sağlık hem de adli sicil yönünden engeli bulunmayanlar Orman Bölge Müdürlükleri ile Orman İşletme Müdürlüklerine şahsen veya e-Devlet üzerinden başvuru yapabiliyor.

Başvuranlar, teorik ve uygulamalı eğitime tabi tutuluyor. Orman yangınlarına müdahaleyi nasıl gerçekleştireceklerini uygulamalı öğrenen adaylar, sınavda başarılı olmaları halinde sertifika alarak gönüllü oluyor ve orman yangınlarıyla mücadelede görev alıyor.

[Fotoğraf: AA]

Gönüllülerden, yangın öncesinde halkın eğitimi ve bilinçlendirilmesinde, yangın sırasında ise ekiplerle yangına müdahalede destek, ekiplerin iaşe nakilleri gibi değişik alanlarda faydalanılıyor.

Yangınlarda görev alan gönüllülerin sayısını artırmayı planlayan OGM, belirli dönemlerde hatırlatma eğitimleri ve organizasyonları da düzenliyor.