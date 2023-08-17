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Gündem
TRT Haber 17.08.2023 13:22

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini taklit eden dolandırıcı yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini yapay zekayla taklit ederek iş insanlarını ve üst düzey kamu yöneticilerini dolandırmaya çalışan kişi yakalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini taklit eden dolandırıcı yakalandı
[Temsili fotoğraf: Arşiv]

Yapay zeka yardımıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sesini taklit edip, bazı iş insanları ile üst düzey kamu yöneticilerini arayarak çıkar sağlamaya çalışan kişi Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından tespit edildi.

MİT, dolandırıcının, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sesini yapay zeka uygulamalarıyla taklit etmeye çalıştığını ve yabancı uyruklu şahıslar üzerine aldığı 10’dan fazla farklı GSM hattından iş insanlarını aradığını ortaya çıkardı. Takip sonucunda dolandırıcının kimliği ve konumu tespit edildi.

Şüpheli, MİT’in siber güvenlik birimlerinin hassas çalışması sayesinde kısa süre içinde yakalanarak emniyet birimlerine teslim edildi.

Vatandaşların bu tür girişimlere karşı dikkatli olması gerektiğini vurgulayan yetkililer isim, ses ve kimlik sahtekarlığına karşı tedbirlerin artırılmaya devam edeceğini belirtti.

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MİT Recep Tayyip Erdoğan
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