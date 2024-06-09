Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın vefatının 7. yılı

Gülüşü, gözlerindeki ışıltı ve güzel sesiyle seslendirdiği türkü...Aradan yıllar geçse de gönüllerde, hafızalarda.

Şenay Aybüke Yalçın, 2016 yılında Batman'ın Kozluk ilçesine müzik öğretmeni olarak atandı.

Henüz birkaç ay yapabilmişti, hayalindeki mesleği. Ama PKK'lı teröristler hayalini de hayatını da elinden aldı.

Hayatının baharında şehit oldu

Aybüke öğretmen, 9 Haziran 2017'de teröristlerin belediye başkanının aracına açtığı ateşte kurşunların hedefi oldu.

Terör örgütü PKK, Şenay Aybüke Yalçın'ı mesleğinin ilk yılında hayattan kopardı. Görevini aşkla yapan Şenay öğretmen Kozluk ilçesinde tam bu noktada şehit edildi.

Karneleri dağıtmış, memleketine gitmek üzere okuldan ayrılmıştı. Ama ailesi, dört gözle kavuşmayı bekledikleri kızlarını göremeden şehadet haberini aldı. Şehit öğretmen, son yolculuğuna tabutunda beyaz duvakla uğurlandı.

Henüz 22 yaşında hayatının baharında şehit edilen öğretmen, hiç unutulmadı.

Görev yaptığı okula onun adı verildi. Kendi imkanlarıyla kurduğu müzik sınıfı modern bir atölyeye dönüştürüldü.

Şehit öğretmenin kanı yerde kalmadı. Hain saldırının talimatını veren terörist, genç öğretmenin şehadetinin üzerinden bir yıl geçmeden etkisiz hale getirildi.

Şehit Şenay Aybüke Yalçın'ın ismi birçok yerde yaşatılıyor

Şenay Aybüke Yalçın'ın adı, Türkiye'nin dört bir yanında; okullara, parklara, kütüphanelere ve Gabar'daki petrol sahasına verildi.

Şehit öğretmenin hikayesi, beyaz perdeye de taşındı. TRT ortak yapımı filme de öğretmen olduğu gün sosyal medyadan paylaştığı notun adı verildi. "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filmi izleyenleri ağlattı.

PKK'lı teröristlerin şehit ettiği Aybüke öğretmen hala kalplerde...

Haber: Anıl Yağcı

Kamera: Erkan Günay