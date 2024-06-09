Açık 23.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 09.06.2024 09:20

Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın vefatının 7. yılı

Şenay Aybüke Yalçın'ın PKK'lı teröristlerce şehit edilmesinin üzerinden 7 yıl geçti. Genç öğretmenin adı; okul, kütüphane ve petrol sahaları gibi birçok yerde yaşatılıyor. Beyaz perdeye taşınan acı hikayesi ise izleyen herkesi ağlattı. İşte 9 Haziran 2017'de Batman'ın Kozluk ilçesinde şehit edilen Aybüke öğretmenin hikayesi...

okuma süresi
Okuma süresi

Gülüşü, gözlerindeki ışıltı ve güzel sesiyle seslendirdiği türkü...Aradan yıllar geçse de gönüllerde, hafızalarda.

Şenay Aybüke Yalçın, 2016 yılında Batman'ın Kozluk ilçesine müzik öğretmeni olarak atandı. 

Henüz birkaç ay yapabilmişti, hayalindeki mesleği. Ama PKK'lı teröristler hayalini de hayatını da elinden aldı.

Hayatının baharında şehit oldu

Aybüke öğretmen, 9 Haziran 2017'de teröristlerin belediye başkanının aracına açtığı ateşte kurşunların hedefi oldu.

Terör örgütü PKK, Şenay Aybüke Yalçın'ı mesleğinin ilk yılında hayattan kopardı. Görevini aşkla yapan Şenay öğretmen Kozluk ilçesinde tam bu noktada şehit edildi.

Karneleri dağıtmış, memleketine gitmek üzere okuldan ayrılmıştı. Ama ailesi, dört gözle kavuşmayı bekledikleri kızlarını göremeden şehadet haberini aldı. Şehit öğretmen, son yolculuğuna tabutunda beyaz duvakla uğurlandı.

Henüz 22 yaşında hayatının baharında şehit edilen öğretmen, hiç unutulmadı.

Görev yaptığı okula onun adı verildi. Kendi imkanlarıyla kurduğu müzik sınıfı modern bir atölyeye dönüştürüldü.

Şehit öğretmenin kanı yerde kalmadı. Hain saldırının talimatını veren terörist, genç öğretmenin şehadetinin üzerinden bir yıl geçmeden etkisiz hale getirildi.

Şehit Şenay Aybüke Yalçın'ın ismi birçok yerde yaşatılıyor

Şenay Aybüke Yalçın'ın adı, Türkiye'nin dört bir yanında; okullara, parklara, kütüphanelere ve Gabar'daki petrol sahasına verildi.

Şehit öğretmenin hikayesi, beyaz perdeye de taşındı. TRT ortak yapımı filme de öğretmen olduğu gün sosyal medyadan paylaştığı notun adı verildi. "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filmi izleyenleri ağlattı.

PKK'lı teröristlerin şehit ettiği Aybüke öğretmen hala kalplerde...  

Haber: Anıl Yağcı

Kamera: Erkan Günay

ETİKETLER
Öğretmen Şehit Terör Örgütü TRT
Sıradaki Haber
Bakan Fidan bazı büyükelçilikler için yeni görevleri tebliğ etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:19
YKS maratonunda son gün heyecanı
10:14
Dışişleri, İsrail'in Nuseyrat Mülteci Kampı'na saldırısını lanetledi
09:49
Antalya'da orman yangını: Müdahale sürüyor
09:40
Yolcu otobüsü tırla çarpıştı: 2 ölü, 30 yaralı
08:47
Trakya'da yaşayan çifte vatandaşlar Bulgaristan'daki seçimler için oy kullanmaya başladı
08:43
Bir haftada 2,5 milyon araç denetlendi: 409 bin araç ve sürücüye işlem yapıldı
13 ile 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağış bekleniyor
13 ile 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağış bekleniyor
FOTO FOKUS
Atasever'in ailesi TRT Haber'e konuştu: Muazzam bir duygu yaşattı
Atasever'in ailesi TRT Haber'e konuştu: Muazzam bir duygu yaşattı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ