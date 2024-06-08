Az Bulutlu 16.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 08.06.2024 23:05

Emine Erdoğan, Ampute Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yı 3-0 yenerek üst üste üçüncü kez Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımı'nı kutladı.

Emine Erdoğan, Ampute Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ay-yıldızlı kahramanlarımız üçüncü kez zirvede. Ampute Futbol Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya'yı mağlup ederek Avrupa Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımımızı canıgönülden tebrik ediyorum. Yolunuz açık olsun." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında Türk bayrağı, kupa ve alkış emojilerine de yer verdi.


 

Türkiye üst üste üçüncü kez şampiyonluğa ulaştı

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın üçüncüsü, Fransa'nın Haute-Savoie bölgesindeki Evian-les-Bains kentinde düzenlendi.

Camille Fournier Stadı'nda oynanan final maçında Türkiye, İspanya ile karşılaştı.

Milli takım, maçın ilk yarısını kaptan Rahmi Özcan'ın 15. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı.

Ömer Güleryüz'ün 28. dakikada köşe vuruşundan attığı şık golle skoru 2-0 yapan Türkiye, Fatih Şentürk'ün 33. dakikada penaltıdan kaydettiği golle farkı üçe çıkardı: 3-0.

Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan Ampute Futbol Milli Takımı, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

2017 ve 2021 yıllarında yapılan Avrupa şampiyonalarında da kupayı kazanma başarısı gösteren Türkiye, böylece üst üste üçüncü kez şampiyonluğa ulaştı.

Emine Erdoğan, Ampute Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti

ETİKETLER
Ampute Milli Futbol Takımı Emine Erdoğan İspanya
Sıradaki Haber
Türkiye'den Somali’deki terör saldırısına kınama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:48
Washington'da binlerce göstericiden Biden'a Gazze konusunda "kırmızı çizgi" uyarısı
23:05
Adana'da orman yangını
21:43
Türkiye'den Somali’deki terör saldırısına kınama
21:25
AB, İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'na saldırılarını şiddetle kınadı
21:17
Kassam Tugayları, İsrail'in esirlerini kurtarırken bazı esirleri de öldürdüğünü duyurdu
22:31
Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever: Uçuşumuz oldukça başarılı geçti
Atasever uzay yolculuğu sonrası Türk ve Azerbaycan bayrakları açtı
Atasever uzay yolculuğu sonrası Türk ve Azerbaycan bayrakları açtı
FOTO FOKUS
Türkiye'nin ikinci uzay misyonu tamamlandı
Türkiye'nin ikinci uzay misyonu tamamlandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ