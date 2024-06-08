Emine Erdoğan, Ampute Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ay-yıldızlı kahramanlarımız üçüncü kez zirvede. Ampute Futbol Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya'yı mağlup ederek Avrupa Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımımızı canıgönülden tebrik ediyorum. Yolunuz açık olsun." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında Türk bayrağı, kupa ve alkış emojilerine de yer verdi.

Ay-yıldızlı kahramanlarımız üçüncü kez zirvede! ????????



Ampute Futbol Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya’yı mağlup ederek Avrupa Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımımızı canıgönülden tebrik ediyorum.



Yolunuz açık olsun!???????? pic.twitter.com/UoUrN5cdZB — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) June 8, 2024

Türkiye üst üste üçüncü kez şampiyonluğa ulaştı

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın üçüncüsü, Fransa'nın Haute-Savoie bölgesindeki Evian-les-Bains kentinde düzenlendi.

Camille Fournier Stadı'nda oynanan final maçında Türkiye, İspanya ile karşılaştı.

Milli takım, maçın ilk yarısını kaptan Rahmi Özcan'ın 15. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı.

Ömer Güleryüz'ün 28. dakikada köşe vuruşundan attığı şık golle skoru 2-0 yapan Türkiye, Fatih Şentürk'ün 33. dakikada penaltıdan kaydettiği golle farkı üçe çıkardı: 3-0.

Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan Ampute Futbol Milli Takımı, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

2017 ve 2021 yıllarında yapılan Avrupa şampiyonalarında da kupayı kazanma başarısı gösteren Türkiye, böylece üst üste üçüncü kez şampiyonluğa ulaştı.