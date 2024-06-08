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TRT Haber 08.06.2024 21:08

Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever: Uçuşumuz oldukça başarılı geçti

Astronot Tuva Cihangir Atasever, "Uçuşumuz oldukça başarılı geçti. Bilimsel deneyler perspektifinden baktığımızda bütün objektiflerimizi yerine getirdik diyebilirim" dedi.

Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever: Uçuşumuz oldukça başarılı geçti

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in de içinde bulunduğu "VSS Unity" yörünge altı aracı Dünya'ya iniş yaparak seferini tamamladı.

Atasever başarılı geçen seferden sonra TRT Haber'in sorularını yanıtladı. Atasever açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Filistin halkının yaşadığı eziyet, dünyamızın güzelliğinin hak etmediği bir durum. Bunları sembolize etmek adına kefiyeyi yanımda taşıdım.


Cumhurbaşkanımız 19 Mayıs'ta bana saat hediye etmişti. Uzay yolculuğumda operasyonlarda kullandığıma ek olarak onun hediyesi de vardı"

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