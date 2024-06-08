Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever: Uçuşumuz oldukça başarılı geçti

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in de içinde bulunduğu "VSS Unity" yörünge altı aracı Dünya'ya iniş yaparak seferini tamamladı.

Atasever başarılı geçen seferden sonra TRT Haber'in sorularını yanıtladı. Atasever açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Filistin halkının yaşadığı eziyet, dünyamızın güzelliğinin hak etmediği bir durum. Bunları sembolize etmek adına kefiyeyi yanımda taşıdım.

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, başarıyla tamamlanan uzay misyonu ardından TRT Haber’in sorularını yanıtlıyor.

https://t.co/oBw3WIAJRV — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 8, 2024

Cumhurbaşkanımız 19 Mayıs'ta bana saat hediye etmişti. Uzay yolculuğumda operasyonlarda kullandığıma ek olarak onun hediyesi de vardı"