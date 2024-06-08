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Gündem
AA 08.06.2024 20:59

Bakan Fidan: İsrail’in sürdürdüğü katliamın durması için her platformu devreye sokuyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 1 milyardan fazla Müslüman'ı temsil eden Gelişen 8 Ülke (D-8) Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ülkelerini İstanbul'da bir araya getirdiklerini belirterek "Filistin için tarihi bir sorumluluk taşıdığımız bu dönemde, İsrail’in sürdürdüğü katliamın bir an önce durması için uluslararası her platformu devreye sokuyoruz." dedi.

Bakan Fidan: İsrail’in sürdürdüğü katliamın durması için her platformu devreye sokuyoruz

Bakan Hakan Fidan, X sosyal medya platformundan, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen Olağanüstü D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

D-8'in 1 milyardan fazla Müslüman'ı temsil ettiğini ve üye ülkelerini İstanbul'da bir araya getirdiklerini ifade eden Fidan, "Filistin için tarihi bir sorumluluk taşıdığımız bu dönemde, İsrail’in sürdürdüğü katliamın bir an önce durması için uluslararası her platformu devreye sokuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


Fidan, İsrail’e diplomatik, siyasi, ekonomik ve hukuki baskı tedbirlerini görüştüklerini, toplantıda aldıkları somut kararların İsrail’i daha da yalnızlaştıracağını ve Filistinlilerin özgürlüklerine kavuşmasına katkı sağlayacağını aktardı.

Bakan Fidan: İsrail’in sürdürdüğü katliamın durması için her platformu devreye sokuyoruz

"D-8, Filistin’in yanındadır!" diyen Fidan, Filistin davasını bir adalet ve vicdan meselesi görerek dünyanın dört bir köşesinden davetlerine icabet eden meslektaşlarına teşekkür etti.

Bakan Fidan: Gazze konusunda sessiz kalmayacağımızı bir kez daha ilan ediyoruz
Bakan Fidan: Gazze konusunda sessiz kalmayacağımızı bir kez daha ilan ediyoruz

"Gazze konusunda sessiz kalmayacağımızı bir kez daha ilan ediyoruz"

Bakan Fidan, Olağanüstü D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nın ardından konuşmuştu. 

Fidan, Gelişen 8 Ülke (D-8) Ekonomik İşbirliği Teşkilatı olarak tarihi bir rol üstlendiklerini belirterek, "Gazze’deki İsrail zulmü karşısında sessiz kalmadığımızı, sessiz kalamayacağımızı, İstanbul'da hep birlikte tüm dünyaya bir kez daha ilan ediyoruz." dedi.

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