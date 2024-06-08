Bakan Fidan: İsrail’in sürdürdüğü katliamın durması için her platformu devreye sokuyoruz

Bakan Hakan Fidan, X sosyal medya platformundan, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen Olağanüstü D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

D-8'in 1 milyardan fazla Müslüman'ı temsil ettiğini ve üye ülkelerini İstanbul'da bir araya getirdiklerini ifade eden Fidan, "Filistin için tarihi bir sorumluluk taşıdığımız bu dönemde, İsrail’in sürdürdüğü katliamın bir an önce durması için uluslararası her platformu devreye sokuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bugün, 1 milyardan fazla Müslümanı temsil eden D-8 ülkelerini İstanbul’da bir araya getirdik.



Filistin için tarihi bir sorumluluk taşıdığımız bu dönemde, İsrail’in sürdürdüğü katliamın bir an önce durması için uluslararası her platformu devreye sokuyoruz.



İsrail’e diplomatik,… pic.twitter.com/5evGdkIbfD — Hakan Fidan (@HakanFidan) June 8, 2024

Fidan, İsrail’e diplomatik, siyasi, ekonomik ve hukuki baskı tedbirlerini görüştüklerini, toplantıda aldıkları somut kararların İsrail’i daha da yalnızlaştıracağını ve Filistinlilerin özgürlüklerine kavuşmasına katkı sağlayacağını aktardı.

"D-8, Filistin’in yanındadır!" diyen Fidan, Filistin davasını bir adalet ve vicdan meselesi görerek dünyanın dört bir köşesinden davetlerine icabet eden meslektaşlarına teşekkür etti.

"Gazze konusunda sessiz kalmayacağımızı bir kez daha ilan ediyoruz"

Bakan Fidan, Olağanüstü D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nın ardından konuşmuştu.

Fidan, Gelişen 8 Ülke (D-8) Ekonomik İşbirliği Teşkilatı olarak tarihi bir rol üstlendiklerini belirterek, "Gazze’deki İsrail zulmü karşısında sessiz kalmadığımızı, sessiz kalamayacağımızı, İstanbul'da hep birlikte tüm dünyaya bir kez daha ilan ediyoruz." dedi.