Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde terör örgütü PKK tarafından açılan taciz ateşi sonucu Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç'in yaralanarak hastaneye kaldırıldığını ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

Emre Sevinç'i şehit eden PKK'lı 6 terörist, saldırıyı düzenledikleri bölgeden kaçamadan etkisiz hale getirildi.

Şehit asker için taziye mesajları

Milli Savunma Bakanlığı, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız" ifadesini kullandı. Bakanlık şehit asker için taziye mesajı da paylaştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, şehit asker için başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajında, "Şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Emre Sevinç'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağolsun" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da şehit asker için sosyal medya hesabından başsağlığı mesaj paylaştı.

Şehidin zeybek görüntüleri büyük ilgi gördü

Bu arada Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç'in görev bölgesinde zeybek oynarken çekilen görüntüleri arkadaşları tarafından paylaşıldı. Görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Şehidin cenazesi bugün Bursa'nın Harmancık ilçesinde toprağa verilecek.