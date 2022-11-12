Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi 05:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün çalışmalarını İstanbul'da sürdürecek
[Fotograf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Kastamonu'nun 4 ilçesine doğalgaz getirilmesi nedeniyle düzenlenen törene görüntülü bağlantı ile katılacak. Erdoğan, yarın da G-20 Liderler Zirvesi için Endonezya'ya gidecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor.
Erdoğan, bugün saat 15.00'te Kastamonu'nun 4 ilçesine doğalgaz getirilmesi dolayısıyla düzenlenecek törene görüntülü bağlantı ile katılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnebolu, Bozkurt, Abana ve Cide'de bulunan vatandaşlara seslenecek.
Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi'ne katılacak
Erdoğan, yarın da G-20 Liderler Zirvesi için Endonezya'ya gidecek.
Bali şehrinde düzenlenecek zirvede, Rusya ile Türkiye arasında doğalgaz ve tahıl anlaşmalarını geliştirmeye yönelik adımlar atılması bekleniyor.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Kastamonu Endonezya Rusya İstanbul
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