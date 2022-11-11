Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma 17:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Şehidin kanı yerde kalmadı: 6 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotograf: AA]
Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde, Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç'i şehit eden 6 PKK'lı terörist saldırı bölgesinden kaçamadan etkisiz hale getirildi.
Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç'in kanı yerde kalmadı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde kahraman silah arkadaşımız P.Asb.Kd.Çvş. Emre Sevinç'i şehit eden 6 PKK'lı terörist, saldırıyı gerçekleştirdikleri bölgeden kaçamadan Mehmetçiklerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız! Kahraman şehidimiz P.Asb.Kd.Çvş. Emre Sevinç'e Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.
Etiketler: Pençe Operasyonları
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