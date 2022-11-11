Anadolu 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, taraf avukatları hazır bulundu.

Ekrem İmamoğlu duruşmaya katılmadı. Yeni tanıklar dinlendi, 2 tanık duruşmaya gelmedi.

Ekrem İmamoğlu'nun avukatları taleplerini sundu, reddi hakim talebinde bulundu.

Hakim, sanık avukatlarınca sunulan taleplerin davayı uzatmaya yönelik olduğunu değerlendirerek reddetti.

Duruşma savcısı ise bir önceki celsedeki mütalaasını yineledi. Savcı, Ekrem İmamoğlu'nun hakaret suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapsini istedi.

Duruşma, reddi hakim talebinin incelenmesi için 14 Aralık'a ertelendi.