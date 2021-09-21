Haber Giriş: 21 Eylül 2021 Salı 14:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Şehidin katili ihbarla yakalandı
Diyarbakır'da şehit edilen polis memuru Nazım Tuncer'in faillerinden olan Velat O. isimli örgüt mensubu yakalandı.
Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 2018 yılında şehit edilen polis memuru Nazım Tuncer'in faillerinden "Demhat Cilo" kod adlı Velat O. isimli örgüt mensubu, vatandaşların dikkati ve terör istihbarat birimlerinin titiz çalışmalı sonucu sağ olarak yakalandı.
Örgüt mensubunun evinde yapılan aramada silah ve el bombaları ele geçirildi. Arazi aramalarında ise yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.
Etiketler: Terörle Mücadele
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