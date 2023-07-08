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Gündem
TRT Haber 08.07.2023 18:04

Şehidin kanı yerde kalmadı: 'Turuncu' listeye iki çizik daha

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 gün önce etkisiz hale getirilen 2 teröristin turuncu kategoride olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Yerlikaya, terörle mücadele vurgusunu yineledi.

Şehidin kanı yerde kalmadı: 'Turuncu' listeye iki çizik daha

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından, 4 Temmuz'da etkisiz hale getirilen 2 teröristin turuncu kategoride yer aldığının tespit edildiğini duyurdu.

Şehitlerin kanı yerde kalmadı: 2 terörist etkisiz hale getirildi
Şehitlerin kanı yerde kalmadı: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: 

Teröristlerden ilki Mirza Bargıran kod adlı Mirza Sezek. 2015-2023 yılları arasında 5 farklı terör eylemine katıldığı, bu eylemlerde 1 jandarmamızın ve 2 polisimizin şehit edildiği belirlendi.

Diğeri Bengin Bermani kod adlı Kahraman Karataş. Bu hain terörist ise 2016-2018 yılları arasında 6 farklı terör eylemine katıldı. Bu eylemlerde 2'si askeri personel, 7'si jandarma personeli, 7'si de güvenlik korucusu olmak üzere 16 güvenlik görevlimiz şehit edildi, 16 güvenlik görevlimiz yaralandı.

Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Bilinsin ki; terörle mücadelemiz sona erene kadar devam edecek."

 

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Ali Yerlikaya Terörle Mücadele
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