Sanatçı Özkan Uğur hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, sanatçı Özkan Uğur'un hayatını kaybettiğini duyurdu.

Koca, "Her kulak verene dost ve kaynağı gönül olagelen bu sesi unutmayacağız. Çok üzgünüz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." dedi.

Sevgili Özkan Uğur’u kaybettik. Her kulak verene dost ve kaynağı gönül olagelen bu sesi unutmayacağız. Çok üzgünüz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/69NB6DQXQO — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 8, 2023

Yerlikaya'dan baş sağlığı mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medyadan Özkan Uğur'un vefatı dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Yerlikaya, "Türk Müziği'nin unutulmaz gruplarından MFÖ'nün solisti, canlandırdığı karakterlerle hafızalarımıza kazınan kıymetli sanatçımız Özkan Uğur'a Allah'tan rahmet diliyorum. Mekânı cennet olsun. Ailesinin, sevenlerinin ve sanat camiasının başı sağ olsun." dedi.

Türk Müziği'nin unutulmaz gruplarından MFÖ'nün solisti, canlandırdığı karakterlerle hafızalarımıza kazınan kıymetli sanatçımız Özkan Uğur'a Allah'tan rahmet diliyorum.



Mekânı cennet olsun.



Ailesinin, sevenlerinin ve sanat camiasının başı sağ olsun.#ÖzkanUğur pic.twitter.com/PIEqvhf3fc — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 8, 2023

Ersoy: Derin bir üzüntü içindeyiz

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da "Derin bir hüzün içindeyiz... Sadece notalarda değil, ruhlarımızda da derin izler bırakan Özkan Uğur’u kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Derin bir hüzün içindeyiz... Sadece notalarda değil, ruhlarımızda da derin izler bırakan Özkan Uğur’u kaybettik.



Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun. pic.twitter.com/xzdWZMVc1d — Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) July 8, 2023

Kimdir Özkan Uğur?

"Ele güne karşı yapayalnız böyle de olmaz ki... Nasıl da gittin insafsız böyle bırakılmaz ki..."

Kaygısızlar’dan MFÖ’ye uzanan başarılı bir müzik öyküsü...

Türk müzik sektörünün köklü ve değerli gruplarından, şarkılarına hepimizin aşina olduğu MFÖ grubunun bir üyesi olan Raif Özkan Uğur...

Sanatçı, sinema ve dizi oyuncusu olan Özkan Uğur, 17 Ekim 1953 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Ailenin beşinci çocuğu olan Uğur, Reşat Nuri Güntekin İlkokulu’nda okurken mandolin ile tanıştı. Daha sonra gittiği Fenerbahçe Lisesi’nde müzik tutkusu ağır basınca, ‘Atomikler’ adında amatör bir grup kurdu ve dönemin popüler şarkılarını yorumladı.

Müzik hayatına 1970 yılında birçok ünlü ismin zaman zaman yer aldığı Şerif Yüzbaşıoğlu Orkestrası’nda başladı. 1971 yılında Kızıltoprak’ta tanıştığı Mazhar Alanson ve Fuat Güner ile ilk grubu ‘Kaygısızlar’ ile profesyonel bas gitaristliğe başladı.

"Hayatım onunla geçti, milyarlar verseler de satmam"

Kaygısızlar grubu dağıldıktan sonra 1972 yılında Barış Manço’nun kendisine eşlik etmesi için kurduğu rock grubu ‘Kurtalan Ekspres’ adlı grubun ilk kadrosunda yer aldı. İlk yıllarda kendi bas gitarını yapmaya çalışan Özkan Uğur’a gitarını Barış Manço hediye etti. Bir röportajında;

"Hayatım onunla geçti, milyarlar verseler de satmam. Bir kez konser için enstrümanları taşırken yere düşmüştü. Fark etmemişiz. Araba geri giderken az daha gitarımı paramparça ediyordu. Allah’ıma şükürler olsun ki sadece kutusu ezildi" dedi.

İlk plaklarından sonra Barış Manço askere gidince grup bir süreliğine dağıldı. Özkan Uğur, Aydın Çakuş ve Nur Yenal ile birlikte ‘Ter’ grubunu kurdu. Gruba daha sonra Erkin Koray da dahil oldu. 1972 yılında ‘Hor Görme Garibi / Züleyha’ 45’liğini çıkardılar. Barış Manço askerden dönünce Özkan Uğur tekrar Kurtalan Ekspres grubuna döndü. 1973-1974 yılları arasında bu grupla çalıştı ve iki plak kaydında yer aldı.

Özkan Uğur, 1974 yılında gruptan ayrıldıktan sonra eski arkadaşları Mazhar-Fuat’ın hazırladığı stüdyo albümünde yer aldı. 1974 yılında arkadaşı Murat Ses ile bir süre Edip Akbayram’ın ‘Dostlar Orkestrası’nda yer aldı. Ancak müzikal anlaşmazlıklardan dolayı ayrılmak zorunda kalınca, Anadolu Rock’ın başka bir ünlü ismi olan Ersen ve Dadaşlar grubuna geçti. Selda Bağcan ile ‘Selda ve Dadaşlar’ adıyla çıkan albümde bas gitarist olarak yer aldı.

Kurtalan Ekpres’te 1976 yılında kısa süreli bas gitarist olarak yer alan Özkan Uğur, 1975 yılında Fuat Güner ve Mazhar Alanson ile ‘İpucu Beşlisi’ isimli gruba geçti. Grup dağılınca 1978 yılında Galip Boransu ve Cengiz Teoman ile ‘Grup Karma’yı kurdu. Bu grup ile katıldıkları 1978 Türkiye Eurovision elemelerinde ‘İmkansız’ adlı şarkıyla 4. oldu.

1980’li yılların başında Özkan Uğur, Mazhar Alanson ve Fuat Güner ünlü isimlerin arkasında çalıp para biriktirdiler. 1980-1983 tarihleri arasında Fuat Güner’le birlikte Ferhan Şensoy’un ‘Şahları da Vururlar’ ve ‘Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı’ adlı oyunlarında müzisyen ve oyuncu olarak yer aldı.

"Ele Güne Karşı Yapayalnız" ile şöhreti yakalamayı başardılar

1984 yılında MFÖ olarak ilk albümleri olan Ele Güne Karşı Yapayalnız ile şöhreti yakalamayı başardılar. 1985 yılında Diday Diday Day ve 1988 yılında ise Sufi şarkısı ile iki kere Türkiye’yi Eurovision’da temsil ettiler.

Özkan Uğur, grup üyeleri içinde solo albüme sahip olmayan tek sanatçıdır. Fakat daha sonra ilk yayınladığı solo şarkı, bir filmin müziği oldu.

Uğur, müzik dünyasında birçok ünlü ismin albümünde vokallerde yer aldı.

Birçok film ve dizide rol aldı

Müzik sektörüne başarısını ispatladıktan sonra film dünyasına ilk adımını atan Uğur, 1996 yılında Yavuz Turgul’un yönettiği, Şener Şen ve Uğur Yücel’in başrollerini paylaştığı ‘Eşkıya’ filminde rol aldı.

1998-2001 yılları arasında bir televizyon kanalında yayınlanan ‘İkinci Bahar’ dizisinde rol aldı. Başarılı sanatçı daha sonra; Cennet Mahallesi, G.O.R.A, A.R.O.G., Yahşi Batı ve Türk Malı dizi/filmlerinde oynadı.

2013 yılında yakalandığı lenf kanseriyle mücadele eden başarılı sanatçı, tedavi görerek bu hastalığı yenmişti. Fakat usta müzisyen Uğur’un hastalığı tekrar nüksetti. Tedavi gören ve bir süre sahnelere ara verdiğini duyuran sanatçı sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından duyurdu;

"Eski rahatsızlığım tekrarladığı için akıllı ilaç tedavisine başladım. Bu süreçten en faydalı sonucu almak adına bir süre kalabalıktan ve yorucu tempodan uzak kalmam gerekiyor. Bu nedenle konserlerimizi bir müddet ertelemek durumundayız. En kısa sürede buluşmak ümidi ve sevgilerimle..."

Eski sağlığına tekrar kavuşan Uğur, Temmuz 2020’de ise;

"İkinci kez karşılaştığım bu maçtan da galip çıktım. Dualarınız, iyi dilekleriniz için çok teşekkür ederim. İnşallah en kısa zamanda bu koronavirüs belasından da kurtuluruz. Yakında konserlerimizde görüşmek üzere. Herkese sağlıklı günler dilerim, sevgilerle" notunu paylaştı.

Hastalığı yüzünden ara verdiği sahnelere dönen Uğur, MFÖ’yle tam kadro olarak ilk kez Kuruçeşme Açıkhava’da konser verdi.

2022 yılında üçüncü kez lenf kanserine yakalanan Özkan Uğur, akıllı ilaca başladı. Kanseri atlatmasına rağmen tedavi süreci organlarına zarar verdi ve yoğun bakıma kaldırılarak entübe edildi.

Aysun Aslan ile evli olan Özkan Uğur’un bu evliliğinden 'Alişan' isminde çocukları var.

Müzikleriyle nesiller boyu derin etki bırakan Özkan Uğur’u 69 yaşında kaybetsek de o bizim için şarkılarıyla hep 19 yaşında kalacak...

"Ne güzel şeysin sen, hep yaşın 19" uzun yıllar boyunca kulaklarımızda yankılanmaya devam edecek...