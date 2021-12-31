Haber Giriş: 31 Aralık 2021 Cuma 10:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Şehidin kanı yerde kalmadı: 5 terörist etkisiz hale getirildi
DSİ personeli Cihan Gökkaya’yı şehit eden teröristlere yönelik Barış Pınarı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "DSİ personeli Cihan Gökkaya’yı şehit eden teröristlere yönelik Barış Pınarı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi. Şehidimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Bölgede operasyonlarımız sürüyor." denildi.
Etiketler: Son Dakika Terörle Mücadele
Son Haberler
- 11:05
- 11:04
- 10:54
- 10:46
- 10:53
Sıradaki Haber
OHAL Komisyonu 4 yılda 120 bin 703 başvuruyu karara bağladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz