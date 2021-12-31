Kurum ve kuruluşların kapatılmasıyla ilgili başvurulara bakmak üzere kurulan 7 üyeye sahip OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’na, kamu görevinden çıkarma, emekli personelin rütbesinin alınması, yurt dışı öğrencilikle ilişiğinin kesilmesi gibi birçok konuda işlem yapılması için 126 bin 783 başvuru yapıldı.

120 bin 703 başvuru karara bağlandı

Komisyon, bugüne kadar 120 bin 703 başvuruyu karara bağladı. Yapılan başvuruların 104 bin 643’ünü reddeden ve 16 bin 60’ını kabul eden komisyonda, 6 bin 80 müracaatın incelemesi sürüyor. Böylece komisyon, geçen 4 yılda başvuruların yüzde 95’i hakkında karar verdi.

Ret kararlarının yüzde 35’i 'Bylock' kullanıcılığı ve mesaj içeriği tespiti üzerinden yapıldı. 104 bin 643 başvuru dosyasında, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca, devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği bulunduğu gerekçesiyle komisyon tarafından ret kararı verildi.

Yüzde 53'üne hapis cezası verildi

Ret kararlarının yüzde 95’inde adli soruşturma bilgisi mevcut. Ağır ceza mahkemelerince yüzde 53 oranında hapis cezası verildi.

Örgüt liderinin belirli tarihlerdeki talimatı sonrası Bank Asya’daki destek niteliğinde işlem yapanların oranı yaklaşık olarak yüzde 40 olurken, ret kararındaki başlıca kriterlerden olan FETÖ’nün örgüt içi iletişim aracı 'Bylock' programı kullanıcılığı ve mesaj içeriği tespiti yüzde 35 olarak gözlemlendi. Komisyon tarafından verilen ret kararı ile söz konusu kişilere mahkeme yolu da açıldı.

Komisyon kurulmadan önce KHK'lar ile haklarında işlem yapılan kişilerin bir kamu kurumuna başvuru yapmış olması veya idare mahkemesinde dava açılması halinde, komisyona doğrudan başvuru yapılmaması durumunda dahi önceki başvuruları resen işleme konuldu.

Komisyon tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde bu başvuruların içerisinden 172 dosya hakkında da kabul kararı verilerek kişinin kamu görevine iadesi sağlandı.

Kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin başvuruları da değerlendiren komisyon, aralarında dernek, vakıf, öğrenci yurdu, gazete ve televizyon kanalının da bulunduğu 61 kurum ve kuruluşun tekrar açılmasını kararlaştırdı.

Komisyon kararına iptal davası açılabiliyor

240 personelden oluşan komisyonun kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Hakimler ve Savcılar Kurulu’nca (HSK) belirlenen Ankara idaresi mahkemeleri nezdinde ilgilinin en son görev yaptığı kurum veya kuruluş aleyhine iptal davası açılabiliyor.

Kabul ve ret kararlarının örneklerine de yer verilen faaliyet raporunun tamamına, "ohalkomisyonu.tccb.gov.tr" internet adresinden erişilebiliyor.