Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe 11:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Şehidin kanı yerde kalmadı: 3 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotograf: AA]
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için azimli, kararlı ve güçlü şekilde mücadelemiz sürüyor. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir kahraman silah arkadaşımızı şehit eden teröristlerle girilen çatışmada 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
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