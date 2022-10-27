Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe 10:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
2023 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
[Fotoğraf: AA Arşiv]
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Meclis, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Sayıştay Başkanlığının 2023 yılı bütçelerinin görüşmeleri başladı.
Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, komisyonda, Meclis Başkanlığının 2023 bütçesinin sunumunu yapıyor.
Etiketler: TBMM TBMM Komisyonları
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